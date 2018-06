Le premier trailer du Dumbo de Tim Burton

Après «Le Livre de la Jungle», «Cendrillon» et «La Bête et la Bête», «Dumb» est le prochain dessin animé Disney à faire l'objet d'une adaptation cinématographique.

Sur la chanson Baby Mine (Mon tout-petit) que l’on entendait déjà dans ce classique de l’animation sorti en 1941, ce premier trailer annonce un film émouvant, digne des plus belles réalisations du mythique Tim Burton, avec des images à couper le souffle.

Le réalisateur d’«Edward aux mains d’argent», d’«Alice au pays des merveilles» et de tant d’autres films fantastiques semble avoir, une fois encore, visé juste.

Une histoire un peu différente

Cependant, Tim Burton a décidé de prendre un peu de distances avec le récit d’origine. Le film raconte l’histoire de Holt Farrier, une vieille vedette du cirque qui travaille maintenant pour le propriétaire d’un chapiteau. Il doit s’occuper d’un petit éléphant aux oreilles immenses, qui est la risée du public. Quand les deux enfants de Holt Farrier découvrent que l'animal est capable de voler, la petite famille va mettre en scène un spectacle d’anthologie qui fera de Dumbo la star du show.

Côté acteurs, on retrouve à l'affiche de grands noms tels que Michael Keaton, Colin Farrell, Danny DeVito et Eva Green, devenue quasi incontournable des films du maître. Les enfants sont quant à eux joués par Nico Parker et Finley Hobbins.

Les fans du touchant pachyderme devront néanmoins patienter encore un bon moment, puisque le film ne sortira que le 27 mars prochain. En attendant, il est toujours possible de se replonger dans le dessin animé, qui n’a pas pris une ride.