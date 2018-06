L’incroyable performance de Courtney, 13 ans, à America’s Got Talent

Le jury, composé de Simon Cowell, Heidi Klum, Mel B et Howie Mandel, ne s'attendait sans doute pas à la prestation de l'adolescente, qui était arrivée très nerveuse devant eux. La petite Anglaise, timide, a reçu les encouragements de l'ancienne Spice Girls avant d'interpréter sa version d'«Hard to Handle» d'Otis Redding.

Dès les premières notes de la chanson, le jury et le public ont été conquis par l'assurance de Courtney Hadwin et une performance vocale bluffante. A tel point qu'elle a reçu une standing ovation des quatre jurés. «B....l, Courtney ! Tu étais cette petite chose timide quand tu es arrivée. Tu te mets à chanter et tu es comme une lionne !», s'est exclamé Simon Cowell, époustouflé par sa prestation. «C'était réellement incroyable.»

Howie Wandel n'a pas hésité à utiliser le Golden Buzzer, utilisable une seule fois par juré. Ce «buzzer doré» permet à la jeune fille d'accéder directement aux prestations en live. Sur Twitter, la candidate a fait part de son émotion : «Je ne savais pas à quoi m'attendre quand j'ai auditionné (à l'émission) mais le Golden Buzzer, c'est au-delà de tout ce que j'aurais pu rêver.»

Si Courtney Hadwin gagne la treizième saison d'America's Got Talent, elle remportera 1 million de dollars.

I didn't know what to expect when I auditioned for @AGT but the golden buzzer was more than I ever could have dreamed of. Thank you so much @howiemandel I am so happy and can't thank you enough xx pic.twitter.com/qqNKUWyzVk

— Courtney Hadwin (@CourtneyHadwin) 13 juin 2018