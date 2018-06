Lucky Luke en voyage à Paris pour son futur album

Dans le futur album de la mythique saga, à paraître le 7 novembre, Lucky Luke voyagera dans la capitale parisienne.

Dans ce nouvel opus, intitulé «Un cowboy à Paris», qui sera édité par Dargaud, l'homme qui tire plus vite que son ombre s'apprête donc à quitter les Etats-Unis, pour un tout premier séjour en Europe. Un voyage scénarisé par Jul et dessiné par Achdé, un duo déjà à la barre du précédent album, «La Terre promise», sorti en novembre 2016.

Le point de départ de cette nouvelle intrigue a également été dévoilé. Il s'agit de la rencontre de Lucky Luke avec Auguste Bartholdi, l'illustre père de la statue de liberté, alors que ce dernier est venu récolter des fonds aux Etats-Unis pour finir son imposante statue, ou plutôt le socle qui devra l'accueillir. Alors que ce projet de Statue de la liberté ne séduit pas tout le monde, le plus célèbre des cow-boys se chargera d'escorter Auguste Bartholdi jusqu’à Paris.

Au cours de l'aventure, Lucky Luke et son fidèle destrier, Jolly Jumper, croiseront la route de Madame Bovary, Gustave Eiffel, Claude Monet ou encore Victor Hugo. Ils ne manqueront pas non plus de goûter les specialités locales que sont les cuisses de grenouille, et l'accueil «réputé» des serveurs parisiens. Ils pourraient même être confrontés à une grève de train, si l'on en croit le tweet plein d'humour de Jul.

Enfin, dans cette histoire inspirée de faits réels - Auguste Bartholdi a vraiment sillonné l'Amérique pour financer son projet, comme l'a expliqué son auteur au Parisien - Jolly Jumper a toutefois été rebaptisé Joli Jean-Pierre.