XXXTentacion, prodige du rap US, tué par balles à 20 ans

Le jeune artiste, suivi par plus de 5 millions de fans sur Youtube, a été tué par arme à feu par un ou deux tireurs, qui l’attendaient à sa sortie d’un magasin de moto. «La victime adulte masculine est bien Jahseh Onfroy, 20 ans, aussi connu comme le rappeur XXXTentacion», a indiqué le bureau du shérif de Broward sur Twitter, précisant par ailleurs que les deux suspects étaient repartis en «SUV de couleur sombre».

The adult male victim has been confirmed as 20 year old Jahseh Onfroy aka rapper #XXXTentacion .

Si l’on ignore pour le moment les raisons précises de ce drame, le site TMZ rapporte que la police venait, peu avant le meurtre, d’être informée dans la journée du vol d’un sac de marque Louis Vuitton dans la voiture du rappeur. D’où l’hypothèse d’un vol qui pourrait avoir mal tourné. Considéré comme l’un des jeunes prodiges du rap américain, XXXTentacion, Jahseh Dwayne Onfroy de son vrai nom, a vécu une existence tumultueuse jalonnée de nombreux séjours en prison.

Un passé de criminel qu’il n’hésitait pas à évoquer dans ses propres chansons. « ? », son deuxième album, avait occupé, à sa sortie en mars dernier, la première place du Billboard. De nombreuses personnalités américaines issues du monde culturel lui rendaient hommage sur Twitter ce mardi.

rest in peace I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw

— KANYE WEST (@kanyewest) 18 juin 2018