Coupe du monde 2018 : sa femme lui interdit d'aller en Russie, il s'y rend... en carton

Sauf qu’au dernier moment, sa femme a refusé de le laisser partir. C’était sans compter sur ses amis, qui ont décidé de fabriquer et d’embarquer avec eux une réplique en carton, grandeur nature, du supporter malheureux, pour lui faire vivre les matchs par procuration.

Un tee-shirt à l'attention de sa femme

Depuis quelques jours, le groupe de fans se prend ainsi en photo – dans les stades, dans leur bus personnalisé ou encore à l’hôtel – accompagné de la doublure, qui arbore un tee-shirt «Ma vieille ne m’a pas laissé partir».

A group of Mexican fans came to the #WorldCup with a cardboard photo of the friend whose wife did not let him go to Moscow pic.twitter.com/naDtDaeeec

— When Sunday Comes (@WSCsupporters) 17 juin 2018