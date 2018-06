Etats-Unis : il arrive en retard à sa remise de diplôme, deux policiers lui sauvent la mise

Il y a des jours où il est préférable d’être à l’heure, coûte que coûte. C’est en tout cas pour ne pas arriver en retard à sa remise de diplôme que ce jeune Américain s’est récemment bien battu.

Alors qu’il se rendait dans son lycée près de Columbia – Sumter School District – pour recevoir son précieux sésame, Austin Matula a malheureusement dû faire face à un certain nombre de complications.

Il a d’abord eu un problème avec sa voiture. Celle-ci était en effet très lente et quand il a voulu vérifier ce qu’il se passait, sa chemise blanche – celle qu’il est indispensable de porter pour l’occasion – a été entièrement tachée d’anti-gel.

L'anti-gel qui avait recouvert sa chemise a alors commencé à lui brûler les bras, à tel point qu'Austin a dû appeler une ambulance. Des urgentistes lui ont alors rincé le visage et les bras, afin que l’anti-gel ne le brûle plus. Mais il s'est ainsi retrouvé sans chemise.

C’est alors que deux policiers du coin – Isaac McLeod et Fred Brantley – sont arrivés, attirés par l’ambulance. Ils ont donc trouvé Austin, complétement démuni et sans chemise, prêt à regarder de loin toute sa promo assister à l’un des moments les plus mémorables de sa vie.

«Fred est alors resté avec moi pendant qu’Isaac était parti me chercher une chemise propre», a témoigné Austin. Puis les deux policiers l’ont aidé à mettre sa chemise, jusqu’à fermer les boutons à sa place puisque ses mains étaient brulées.

Finalement, tout s’est bien passé pour Austin qui est arrivé à l’heure malgré cet incident et qui s’en est très bien sorti. Sa mère – qui n’a toujours pas compris comment les policiers avaient réussi à trouver aussi rapidement une chemise neuve – leur a également fait savoir qu’elle était extrêmement reconnaissante.