Le Hellfest est le festival le plus Vegan friendly, selon Peta

Le célèbre festival de metal Hellfest, qui lance ce vendredi 22 juin sa treizième édition à Clisson (Loire-Atlantique), a été nommé « festival le plus vegan-friendly » de France par l’association de défense des animaux PeTA.

A qui pensait les fans de musique rock forcément amateurs de steacks saignants, la nouvelle a de quoi surprendre. Pour ceux qui ont déjà fréquenté le plus grand festival de métal d’Europe, en revanche rien de plus normal.

« Aujourd’hui, le milieu de la musique « métal » n’est pas celui qu’on croit. Exit l’image des métalleux débauchés et carnassiers. Des quantités d’options véganes pour satisfaire l’appétit et l’éthique des festivaliers soucieux du bien-être animal qui y sont proposées, aux têtes d’affiche qui suivent ce mode de vie sans cruauté, tout au Hellfest défie les idées reçues » peut-on lire dans le communiqué diffusé par PeTA, qui cite Rob Zombie et certains membres de Black Sabbath, ainsi que Arch Enemy, Poison, Bring Me The Horizon, System Of A Down, Lamb Of God et Kreator parmi les groupes vegans.

Et même des trucs vegan, qui sont bons et à bon prix ! Si si ! — Fifix (@Fifix_FR) 18 juin 2017

Du burger vegan aux nuggets et hots dogs sans viande, en passant par des plats concoctés à partir de céréales… L'événement propose de nombreuses « options aux métalleuses et métalleux soucieux de ne pas soutenir la violence des industries de la viande, des œufs et du lait » se réjouit PeTA. Un article de Neon Mag rapportait d'ailleurs que l’édition 2017 avait vu s’écouler pas moins de « 6000 repas vegans, soit 4 tonnes de légumes ».

De quoi ravir l’Américaine Joan Jett. La pionnière du hard rock, connue pour son tube mondial I Love Rock’n roll sorti en 1982, fait en effet partie des artistes programmés cette année aux côtés notamment de la légende du heavy metal Iron Maiden, Johnny Depp et sa formation Hollywood Vampires, Judas Priest, A perfect Circle ou encore le DJ Kristian Nairn, alias Hodor dans la série Game of Thrones.

Les six scènes du Hellfest 2018 accueilleront en tout 159 groupes de rock, heavy, death, trash ou black metal, punk et hardcore. Preuve de l’engouement énorme que suscite l’événement qui se finira dimanche, ses 55 0000 pass 2018 se sont écoulés dès octobre avant même que ne soient annoncés les artistes à venir.