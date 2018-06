Vidéo : l’incroyable performance d’une interprète en langage des signes au concert d’Eminem

Un twittos a publié jeudi une vidéo de la performance de l'interprète pendant un concert d'Eminem. Sur la séquence, Holly Maniatty ne se contente pas de traduire les textes du rappeur blond mais semble véritablement vivre la musique.

Une interprétation particulièrement appréciée qui a valu au tweet plusieurs centaines de partages depuis sa publication.

Sign language interpreters at rap concerts are one of my favourite things.



This one was at Eminem’s. pic.twitter.com/zspJ1kfU1K

— Daniel (@DannyDutch) 21 juin 2018