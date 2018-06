«A l'Ammoniaque» : le nouveau clip visuellement parfait de PNL après un an d'absence

Une année s'est écoulée depuis la sortie du dernier morceau du groupe phénomène PNL. Le binôme de Corbeil-Essonnes (Essonne) revient enfin avec une nouvelle création, «A l'Ammoniaque».

Moins de 24 heures après la sortie du clip sur sa chaîne Youtube, PNL comptabilise déjà plus de 4 millions de vues, signe que l'effervescence autour du groupe de rap indépendant est toujours intacte.

Réalisé par Kim Chapiron (Sheitan) et Kamerameha et Mess, les fidèles acolytes du groupe, le clip nous plonge dans des décors idylliques, du désert à la plage de sable blanc, un immeuble de banlieue en cameo. 5 minutes et 46 secondes d'esthétique parfaitement soignée.

Peu enclins aux interviews et autres stratégies de communication habituellement utilisées par les artistes, les deux frères misent sur leur talent et laissent aux fans le soin de juger leur musique.

Sur leur page Facebook, Ademo et Nos se sont contentés d'un message directement adressé à leurs followers : « La mif, on aura mis du temps avant de vous retrouver ! Merci à tous ceux qui ont patientés pendant qu'on était dans la salle du temps. On se préparait juste à prendre le monde. Peace... »