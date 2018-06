Le chien le plus laid au monde est un bouledogue anglais femelle

Une femelle bouledogue anglais, âgée de 9 ans et prénommée Zsa Zsa, a reçu le titre de chien «le plus vilain au monde» a rapporté le New-York Times. Au total, quatorze chiens concourraient cette année dans l’espoir de décrocher la timbale.

Ce concours vise à encourager l’adoption des animaux. Ainsi, Zsa Zsa avait passé cinq ans dans un élevage du Missouri jusqu’à ce qu’elle soit achetée par une association de protection des animaux et ensuite adoptée par une habitante du Minnesota.

Congratulations to the 2018 #WorldsUgliestDog Contest WINNER Zsa Zsa! Charming the judges with her beauty and talent Zsa Zsa pulled in front of the pack, taking this year’s crown at the #SonomaMarinFair! @pawscouttag pic.twitter.com/pVAXgT3BzZ

