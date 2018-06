Comment faut-il s'habiller pour rencontrer le pape ?

Lors d’une audience avec le souverain pontife, certaines règles protocolaires doivent être respectées, en particulier sur le plan vestimentaire.

Le port de vêtements sombres est ainsi obligatoire, que ce soit pour les hommes (costume et cravate) ou les femmes. Ces dernières doivent avoir les épaules couvertes, pas de décolleté, ainsi qu’une jupe ou une robe descendant sous les genoux, et des chaussures fermées. Le port d’un voile est aussi recommandé.

En revanche, sept femmes ont le «privilège du blanc», qui les autorise à arborer cette couleur. Il s’agit de souveraines ou consorts ­portant le titre – héréditaire – de «rex catholicissimus» («très catholique»).

C’est le cas des reines Paola et Mathilde de Belgique, Sofia et Letizia d’Espagne, des princesses Marina de ­Naples et Charlène de Monaco, ainsi que de la grande-duchesse de Luxembourg, Maria Teresa.