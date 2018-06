Scandale lors de la tournée de Shakira : un collier en forme de symbole nazi vendu aux fans

Le pendentif circulaire de couleur or, formant au centre un soleil, a rapidement été remarqué par certains internautes, qui y ont vu un «soleil noir» avec des croix gammées cachées, un symbole païen que les néonazis se sont réappropriés.

So Shakira most likely accidentally put a nazi symbol on her tour merch and didn’t know it lmao pic.twitter.com/HRjP41owbO

Le site Sputnik explique que le soleil noir a été représenté pour la première fois dans une mosaïque au château de Wewelsburg en Allemagne, qui servait de base pour la SS et l'un des proches d'Adolf Hitler, Heinrich Himmler.

Le label de Shakira s'excuse

Suite au scandale, Live Nation, le label de la chanteuse, a retiré le bijou de la vente et a fait son mea culpa. «Nous nous excusons pour cette similitude involontaire. Ce collier dessiné pour la tournée de Shakira El Dorado World Tour était inspiré d'une image précolombienne», a justifié Live Nation.

some fans have expressed concern that the design bears an unintentional resemblance to Neo-Nazi imagery. We sincerely apologize for this inadvertent similarity and have permanently pulled the item from the tour collection. 2/

