Coupe du monde : il parie 80 euros et rembourse le crédit de sa maison

Un ouvrier de production alsacien a parié sur le résultat d’une douzaine de matchs de la Coupe du monde et a remporté 260.000 euros.

Ce dimanche 25 juin, Jeremy, passionné de football, a encaissé la somme de 259.532,09 euros, a rapporté le site de pari en ligne Winamax. Interviewé par le site en question, ce trentenaire ne cachait pas sa joie : «c’est le pari d'une vie. Un pari que l'on ne fait qu'une fois dans sa vie».

Au total, Jeremy aurait pu acquérir 2.403,3 fois sa mise ainsi qu’un booster estimé à 67.000 euros offerts par le site en cas de succès.

Le site Winamax n’a pas souhaité dévoiler plus d’informations sur l’identité du parieur. Nous pouvons imaginer qu’à chaque match, il devait être inquiet des résultats. «J’ai regardé Pologne - Colombie sur mon portable. Au premier but, je ne me suis pas senti bien. Deux collègues étaient au courant, la pression était énorme. J'ai vomi. Même à 3-0 pour la Colombie, je n'étais pas serein», a déclaré le joueur.

Le jeune homme a par ailleurs indiqué qu’il ne souhaitait pas dépenser la somme qu’il avait gagné en une seule fois et qu’il préférait garder la tête sur les épaules. Il se sent très heureux et soulagé car il va pouvoir enfin rembourser le crédit de sa maison.