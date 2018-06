Drake dévoile son nouvel album Scorpion avec Michael Jackson en featuring

Mastodonte du rap, Drake a sorti ce vendredi Scorpion, un cinquième album studio qui sort l'artillerie lourde et un titre surprenant, «Don’t matter to me», en «duo» avec Michael Jackson.

Comme revenue du monde d'entre les morts, la voix du King of pop, y entonne « Tout d'un coup, tu dis que tu ne veux plus de moi/ tout d'un coup, tu dis que j'ai fermé la porte/ cela m'est égal».

Pour l’heure on ne connaît pas l’origine exacte de l’enregistrement de la voix du chanteur disparu en 2009 mais le procédé n'est pas une nouveauté. En 2014, Justin Timberlake avait lui aussi chanté en «duo» avec son idole sur «Love Never Felt So Good», un titre paru sur l’album posthume «Xscape».

A noter que Michael Jackson n’est pas le seul artiste décédé avec lequel Drake chante sur son album Scorpion. Sur le titre After Dark, c’est la voix du rappeur Static Major, décédé en 2008 à l’âge de 33 ans, qui se fait entendre.

Bien évidemment, le rappeur a aussi fait appel à des artistes bien vivants pour l’accompagner sur ce nouvel opus. Jay-Z, Nicki Minaj, ou encore Future ont notamment été mis à contribution. Et si ces collaborations ont déjà de quoi faire couler beaucoup d'encre dans la presse musicale, les textes ont aussi de quoi remplir la rubrique people. Drake révèlant, entre autre, sa paternité sur le morceau March 14.