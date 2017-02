50.200 chômeurs supplémentaires au mois d’août «

Plus de 50.000 demandeurs d’emploi sans aucune activité, portant leur nombre à 3,56 millions, ont été enregistrés au mois d’août, soit une hausse de 1,4% par rapport au mois de juillet, a indiqué la ministre du Travail Myriam El Khomri dans un communiqué.

Cette hausse, qui intervient après un mois de juillet encourageant (-19.100 inscrit, -0,5%), s’explique selon Myriam El Khomri « par les difficultés rencontrées dans certains secteurs d’activité particulièrement affectés par les attentats de juillet ».

La ministre du Travail affirme également que cette hausse a été amplifiée par « une augmentation inhabituelle du nombre d’actualisations des demandeurs d’emploi, due notamment à un effet calendaire (nombre de jours ouvrés plus élevé) ». Elle assure que le nombre d’entrées à Pôle emploi a diminué en août de 1,6%.



Nicolas Sarkozy : "nous avons mis en oeuvre en... par CNews

Le candidat à la primaire de la droite Nicolas Sarkozy a réagi dans la foulée à la publication de ces chiffres du chômage, en affirmant que l'économie française était "dans une situation d'urgence absolue". Il a réitéré son souhait de diminuer les dépenses de l'Etat, notamment en supprimant des postes de fonctionnaires, et de diminuer les impôts.

Une tendance plutôt bonne pour 2016

Myriam El Khomri veut néanmoins rester positive et incite à analyser l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi « en tendance ». Sur les six premiers mois de l'année, leur nombre avait en effet fortement baissé (-73.900 en métropole, -2,1%), mais le mois d’août vient raboter ces chiffres à -23 700 inscrits.

Les dernières prévisions de l'Unédic, le gestionnaire de l'assurance chômage, sont elles aussi optimistes pour cette année : l'organisme prévoit une baisse de 50.000 chômeurs d'ici à la fin de l'année en métropole.

Si l'activité économique a subi un petit trou d'air entre avril et juin, en se contractant de 0,1%, elle a toutefois enregistré un cinquième trimestre consécutif de créations nettes de postes dans le privé (+29.500 emplois). Sur un an, 121.300 ont été créés. Auparavant, la France avait connu trois années de destructions d'emplois.

Autre bon signe : le taux de l'Insee, deuxième thermomètre du chômage, a nettement baissé au deuxième trimestre (-0,3 point), pour s'établir à 9,6% de la population active en métropole, soit un niveau inédit depuis 2012.



Le chômage reste la préoccupation principale... par CNews

Nouvelle dégradation en 2017

Mais si l'emploi repart, il reste précaire. En juillet, le nombre de demandeurs d'emploi ayant exercé une activité réduite a ainsi nettement augmenté (+1,4%).

Et si le chômage de longue durée recule lui aussi, cela coïncide avec la mise en place du plan de 500.000 formations supplémentaires, qui cible à la fois les chômeurs les moins qualifiés et les chômeurs de longue durée. En entrant en formation, les demandeurs d'emploi quittent les catégories A, B ou C de Pôle emploi, pour rentrer dans la catégorie D, nettement moins sous le feu des projecteurs.

Le ministère du Travail réfute néanmoins tout lien entre plan 500.000 et baisse du chômage, qui est le signe, selon lui, d'une réelle "reprise globale de l'activité et des embauches".

Mais l'embellie pourrait n'être que de courte durée. L'Unédic prédit une nouvelle dégradation en 2017, avec 79.000 chômeurs supplémentaires, en raison d'un ralentissement de la croissance sous "l'effet du Brexit", cumulée à un "ralentissement des politiques publiques de l'emploi", notamment des contrats aidés et du Pacte de responsabilité.