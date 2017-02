Amazon va créer 750 emplois dans les Hauts-de-France «

Le géant de la distribution en ligne Amazon a annoncé ce mardi 4 octobre une bonne nouvelle pour l'économie des Hauts-de-France: l'ouverture en septembre 2017 d'un 5ème centre de distribution en France à Boves dans la Somme, près d'Amiens. Cette ouverture devrait créer 500 emplois. "Ce sera le plus grand site en France avec 107.000 m2", selon Ronan Bolé, directeur des opérations en France d'Amazon. "Son ouverture entraînera la création de 500 emplois en CDI dans les trois ans après l'ouverture du site", a-t-il ajouté. Le géant de la distribution possède quatre centres de distribution à Saran, Montélimar, Sevrey, et Lauwin-Planque. "Nous allons également ajouter une activité complémentaire au site de Lauwin-Planque, avec un bâtiment de 30.000 m2 qui aura une activité de tri", a dit M. Bolé, ce qui devrait amener la création de 250 emplois en CDI. Ce nouveau bâtiment près de Douai devrait ouvrir dans le courant de l'année 2017. L'implantation d'un nouveau centre près d'Amiens confirme l'intérêt que porte le géant de la distribution aux Hauts-de-France (anciennement Nord/Pas-de-Calais-Picardie). Le groupe américain a investi depuis 2010 "plus de 1,5 milliard d'euros dans l'économie française pour développer son activité", selon l'entreprise, qui compte environ 3.600 employés en France.