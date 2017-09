Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire était ce matin à Valenciennes sur le site d'Alstom. Il s'est engagé à prendre la direction du comité de suivi de la fusion Alstom-Siemens et a affirmé qu'il n'y aura « aucune suppression d'emploi et aucune fermeture de site en France ».