CES 2017 : les meilleures nouveautés technologiques à retenir «

Du 05 au 08 janvier, à Las Vegas, le CES (Consumer Technology Association) 2017, qui fêtait le 50e anniversaire du plus grand rassemblement mondial du secteur de l'innovation et de la connectivité, a présenté ses produits révolutionnaires. Retour sur ses innovations les plus notables.

Avec plus de 3 800 entreprises présentes et un espace d'exposition couvrant plus de 240 000 m², le CES 2017 a établi de nouveaux records, en accueillant notamment les plus grandes entreprises mondiales et plus de 600 start-ups au sein de l'Eureka Park. Plus de 175 000 professionnels de l'industrie, dont 55 000 non-originaires des États-Unis, se sont retrouvés à Las Vegas pour présenter leurs petites merveilles de technologie. Des drones, de l'automobile connectée, des casques réalité virtuelle, des produits gamers qui prennent de l'ampleur... Rien n'était laissé au hasard.

On retient notamment l'appareil photo Panasonic Lumix GH5, successeur de l'actuel roi de la vidéo, le GH4, qui cette fois, propose des modes vidéo encore plus professionnels, comme la vidéo 4K UHD.



Le PC de bureau Envy Curved 34 All-in-one de HP est lui aussi intéressant en étant intégré dans le pied d'un écran 34 pouces au format cinéma 21/9e.

Le superbe meuble vidéoprojecteur 4K de Sony révolutionne à la fois la décoration et la technologie. Intégré dans un meuble classique, de manière totalement invisible, le projecteur se situe dans une fente sur le dessus du meuble pour projeter l’image sur le mur contre lequel il est posé.

5 produits made in France sortent du lot

Parmi toutes les nouveautés présentées, les petits français ont su tirer habilement leur épingle du jeu en proposant des innovations utiles et originales. Les retombées économiques de ces présentations devraient être importantes dans les semaines à venir pour la France. Retour sur cinq produits français qui ont retenu notre attention.

Le robot Buddy pour amuser la famille

Bébé de la start-up française Blue Frog Robotics, le robot Buddy s’est fait remarquer lors du salon. Ce robot aussi mignon qu'utile a pour but de rendre de très nombreux services à chaque membre de la famille, comme amuser les enfants ou les surveiller, donner une idée de recette ou rappeler de prendre son traitement. Autre point fort : Buddy est capable de détecter une chute et d’avertir tous les membres de la famille via une alerte sur les smartphones.



Le capteur Flow pour fuir la pollution

Le capteur Flox, de chez Plume Labs, est capable de détecter la pollution de l’air en mesurant le taux de quatre polluants : particules fines, ozone, oxydes d’azote et composés organiques volatils. Des notifications sont ensuite envoyées sur les smartphones en temps réel pour mieux "cartographier" les endroits où la pollution est la plus concentrée et les éviter.



Le capteur MedPeanut pour ne pas oublier son traitement

Une belle idée venue de chez Sen.se, qui propose un suivi de la prise de médicaments grâce à un pilulier high-tech. Ce dernier alerte les tiers (famille, conjoint, aide-soignant) en cas d’oubli d’une prise, pour suivre son traitement de manière sérieuse et efficace.



La machine D-Vine pour déguster son vin

A la manière de Nespresso et son café, D-Vine est une machine proposant des coupes de vin à partir non pas de dosettes mais de flacons. Ces derniers contiennent l’exacte quantité d’un verre de vin et doivent être insérés dans l'appareil. Cerise sur le gâteau, ce petit bijou de technologie ne se contente pas de servir le vin : il le met à bonne température et l’aère. Comme le ferait un sommelier, D-Vine fait des suggestions, propose des recommandations, et permet d’obtenir quelques mots du producteur.

Aha!, le porte-clé pour ne rien oublier