La Flandre, un eldorado de plein emploi pour les Français ? «

Et s'il fallait passer la frontière pour trouver du travail ? C'est en tout cas ce que choisissent de faire de plus en plus de chercheurs d'emploi dans le Nord de la France.

Vitor est français mais il travaille en Belgique. Après une recherche d'emploi qui n'a pas abouti en France, c'est chez un grand fabricant de tapis flamand qu'il a trouvé du travail. Sur les 2800 salariés de cette entreprise, 700 sont français. Et pour combler les 92 postes à pourvoir, la chargée de recrutement ne trouve pas de main d'œuvre sur place, en Flandre occidentale.

Les entreprises flamandes courtisent la main d'œuvre française

Le taux de chômage n'y est que de 4% et les conditions salariales sont plus avantageuses. Les industries flamandes sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers la France pour trouver de la main d'œuvre. Une agence d'intérim spécialisée dans le recrutement transfrontalier a par exemple fait embaucher 1600 français dans des entreprises belges sur l'année 2016. Et la dynamique continue. Certaines entreprises flamandes offrent même des récompenses financières aux salariés qui leurs trouvent des candidats aux postes à pourvoir.