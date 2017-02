Rapport 2017 de la Cour des comptes : les principales critiques «

"L'abandon de l'écotaxe poids lourds constitue un échec de politique publique, dont les conséquences sont probablement très durables", déplorent les Sages de la rue Cambon dans leur rapport annuel publié mercredi.

L'écotaxe poids lourds, mesure phare du Grenelle de l'Environnement entérinée en 2009, devait permettre le financement des infrastructures de transport. L'abandon de ce dispositif, décidé en 2014 face à la fronde des "Bonnets rouges", a coûté à l'Etat près d'un milliard d'euros en indemnisations versés à l'entreprise Ecomouv', laquelle était à l'origine chargée de collecter l'écotaxe. Tandis que la solution de remplacement adoptée - une hausse de la taxe sur les carburants - a pénalisé les automobilistes et les poids lourds.

Dans leur rapport annuel 2017 publié mercredi 8 février, les Sages de la rue Cambon mettent ainsi en lumière plusieurs exemples de mauvaise gestion des finances de l'Etat. L'abandon de l'écotaxe poids lourds constitue selon eux "un échec de politique publique, dont les conséquences sont probablement très durables".

Risque de saturation chez les CRS et les gendarmes mobiles

Outre l'abandon de l'écotaxe, les magistrats financiers ont notamment épinglé les hôpitaux corses, en raison de leurs déficits considérables. Ils mettent également en garde contre le risque de saturation des CRS et des gendarmes mobiles : leur nombre a diminué en cinq ans alors qu'ils sont de plus en plus sollicités dans le cadre du plan Vigipirate.

Dans leur rapport, les Sages mettent aussi en cause le secteur de la formation professionnelle, jugé comme très exposé à la fraude et dont les prestataires sont insuffisamment contrôlés.

Egalement sur la sellette, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam). Cet organisme ayant pour mission "d'organiser le dispositif d'indemnisation des victimes" sans passer par une procédure en justice est critiqué pour sa gestion "laxiste" et de "lourdes défaillances".

La commune de Levallois-Perret dans le viseur de la Cour des comptes

"Dérives" aussi dans la gestion de la commune de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), dirigée par Patrick Balkany (LR). Selon le rapport de la Cour, ce dernier s'appuie sur de "nombreuses entreprises communales et associations étroitement liées à Levallois" : des relations "largement opaques", ajoutent les magistrats, qui dénoncent un système "générateur d'irrégularités et de dérives".

Les membres de la Cour des comptes, présidée depuis 2010 par Didier Migaud, estiment en outre que l'objectif de réduction de déficit public - que le gouvernement espère ramener à 2,7% du produit intérieur brut (PIB) en 2017 - sera "très difficile à atteindre". La juridiction financière redoute une "accélération" des dépenses publiques. L'Etat est ainsi appelé à "accentuer l'effort de maîtrise des dépenses" pour respecter ses objectifs et assainir les comptes publics.