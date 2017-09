Egalité professionnelle: l'exemple de l'entreprise Vallourec «

Alors que le président Emmanuel Macron en avait fait un enjeu majeur de son programme présidentiel et avait même promis de lui dédier un ministère, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est un sujet encore et toujours d'actualité. Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat à l'égalité entre les hommes et les femmes, organise aujourd'hui une journée de sensibilisation. Reportage de Régine Delfour, Emilien Lacroix et Kouamé N'dri au sein d'une entreprise œuvrant pour la parité homme-femme.