Le salon de la franchise s'ouvre ce dimanche 25 mars à Paris. L'occasion de revenir vers ce secteur économique qui permet à de nombreux entrepreneurs de lancer une activité sous une marque ou un réseau déjà identifié. Ils bénéficient ainsi d'un accompagnement rassurant. De plus en plus de français se lancent dans la création d'entreprise via des réseaux franchisés. Exemple avec 3 entrepreneurs que Damien Deparnay a rencontré a Lille.