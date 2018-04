Grève SNCF : les entreprises s'organisent «

Comment on s'organise dans les entreprises en temps de grève ? Dans cette start up rennaise où l'on utilise énormément le train notamment pour aller vendre le produit au client, on a trouvé des solutions alternatives. Le calendrier des grèves etant connu depuis le 16 mars, on met le paquet depuis 2 semaines pour que l'activité ne soit pas trop perturbée. Mickaël Chaillou et Jean Michel Decazes