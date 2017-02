2016: croissance en berne et hausse du protectionnisme selon le FMI «

​Mardi 4 octobre, le FMI a rendu un rapport sur les perspectives de croissance mondiale en 2016 et en 2017. Il prévoit une croissance mondiale modérée en 2016 et une montée du protectionnisme dans les pays développés.

Mardi 4 octobre, le FMI a rendu un rapport sur les perspectives de croissance mondiale en 2016 et en 2017. Le rapport souligne une croissance mondiale modérée, alimentant le protectionnisme dans les pays développés. Selon le FMI, la croissance mondiale devrait majoritairement reposer sur le dynamisme des pays émergents.

► Une croissance mondiale en baisse

La croissance mondiale devrait être modérée en 2016, à 3,1 %, avant de rebondir à 3,4 % en 2017.

Dans l’ensemble, l’économie mondiale stagne. Nous avons révisé légèrement à la baisse nos prévisions de croissance pour les pays avancés en 2016, tout en révisant à la hausse les prévisions pour le reste du monde

Les premiers pays visés par cette baisse de croissance sont donc les pays développés. Dans les pays avancés, la croissance n’atteindra que 1,6 % en 2016, soit moins que les 2,1 % enregistrés l’an dernier et en baisse par rapport à la prévision de juillet (1,8 %).

Les États-Unis auront cette année une croissance à 1,6 %. à la suite d’un premier semestre décevant, qui s’explique par la faiblesse de l’investissement des entreprises et la baisse des stocks de biens. Et en Europe, la situation n'est pas plus florissante. L’incertitude qui fait suite au référendum du Brexit en juin pèsera sur la confiance des investisseurs. La croissance au Royaume-Uni devrait tomber à 1,8 % cette année et à 1,1 % en 2017, contre 2,2 % l’an dernier.

Dans la zone euro, la croissance s’établira à 1,7 % cette année et à 1,5 % l’an prochain, contre 2,0 % en 2015. Pourtant, le FMI juge que la banque centrale européenne doit continuer sa politique actuelle :

La Banque centrale européenne devrait maintenir sa politique actuelle, qui est à juste titre accommodante. Un relâchement supplémentaire, sous la forme d’une augmentation des achats d’actifs, pourrait être nécessaire si l’inflation ne remontait pas

► Le retour du protectionnisme

Le FMI souligne que cette stagnation de la croissance mondiale alimentera le protectionnisme et la peur de l'autre dans les pays développés, aux Etats-Unis ou encore en Europe. A l'image du Brexit au Royaume-Uni ou de la forte progression du Front National en France, le FMI fustige les attaques dont sont victimes le libéralisme et la mondialisation de manière récurrente. Les pays développés devraient se tourner vers des mesures progressistes pour ne pas accroître le sentiment de frustration et les inégalités qui les traversent :

Là où c’est possible, les pouvoirs publics devraient dépenser davantage dans l’éducation, les technologies et les infrastructures afin d’accroître leurs capacités de production, tout en veillant à réduire les inégalités

Quant à Donald Trump, son élection marquerait "un changement radical dans la position traditionnelle des Etats-Unis notamment sur la politique commerciale", a estimé M. Obstfeld, le chef économiste du FMI.

► Le dynamisme des pays émergents

Le FMI souligne aussi le dynamisme des pays émergents, qui continuent d'alimenter la croissance mondiale. L’économie chinoise, deuxième économie du monde, devrait afficher une croissance de 6,6 % cette année et de 6,2 % en 2017, contre 6,9 % l’an dernier. Le PIB indien devrait progresser de 7,6 % cette année et l’an prochain, soit le rythme le plus rapide parmi les grands pays du monde. Le FMI a engagé l’Inde à poursuivre la réforme de son système fiscal et à éliminer les subventions afin de dégager davantage de ressources pour investir dans les infrastructures, l’éducation et les soins de santé.

Enfin, le FMI engage l'ensemble des acteurs mondiaux à travailler ensemble : en utilisant des politiques monétaires, budgétaires et structurelles communes. "Le tout peut être plus grand que la somme de ses parties", a conclu M. Obstfeld.