Le focus éco : que prévoit le nouvel accord chez Renault ? «

Le constructeur Renault va bientôt pouvoir signer un nouvel accord de compétitivité avec ses syndicats. Après les difficultés de l'année 2013 et son lot des mauvaises nouvelles, Renault se porte mieux. Ce nouvel accord prévoit une activité pour 2017 jusqu'à 2019, avec des changements beaucoup plus positifs. L'activité sera maintenue, les fermetures de sites évitées et 3600 embauches prévues pour ces trois prochaines années. Mais cela ne se fera pas sans quelques efforts de la part des salariés. Yani Khezzar fait le point.