Le Focus Eco : quels secteurs offrent les meilleurs salaires ? «

L'industrie pharmaceutique, la banque, l'assurance et enfin la chimie sont les quatre secteurs qui offrent les meilleurs salaires, tandis que la restauration rapide et la propreté sont ceux qui paient le moins. En France, le salaire moyen tout secteur confondu serait de 2 225 euros net par mois. Pour être mieux payé, il faudrait travailler dans un grand groupe. De plus, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes n'est toujours pas là : un écart de 18,6% est constaté.