Les bus Macron ont la cote «

Les autocars Flixbus sont de plus en plus nombreux à séduire les Français. L'entreprise allemande a conquis le marché français dès le lancement de la loi Macron en 2015. Un concurrent de poids pour la SNCF ou le covoiturage, qui propose des voyages en car accessibles sur Internet et à prix réduits. Seul bémol : si les trajets sont deux fois moins chers, ils sont aussi deux fois plus longs. Un détail qui ne décourage néanmoins pas les passagers.