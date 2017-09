Loi Travail : qui sera bloqué par les grèves ? «

Les syndicats dont la CGT, la FSU et l'Unef appellent à manifester mardi 12 septembre contre la loi Travail. Plus de 200 rassemblements sont prévus. Des mouvements de grève sont annoncés dans les hôpitaux, l'enseignement, les collectivités et les finances publiques. Des perturbations sont à prévoir dans les transports tout comme dans certaines grandes entreprises.