Loto : une grille plus chère, mais des chances de gagner plus élevées «

Le prix de la grille du Loto va augmenter à partir du 6 mars mais, en contrepartie, les joueurs auront un peu plus de chances de gagner. Un tirage complémentaire sous forme de tombola viendra s'ajouter à cette grille classique, reprenant la mécanique à succès de gagnants garantis, lancée en février 2014 avec My Million, associé à la loterie européenne Euro Millions. Au moment de valider son bulletin, chaque joueur se verra remettre un code unique sur le même reçu. A chaque tirage du Loto, qui a lieu trois fois par semaine, les lundi, mercredi et samedi, une dizaine de ces codes, forcément gagnants, seront ainsi tirés au sort et permettront de rafler "quelques dizaines de milliers d'euros".