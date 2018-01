Mobilité professionnelle : de Paris à Toulouse «

On peut quitter Paris et chercher exactement le même univers professionnel en Province. Chaque année, 200 000 franciliens partent s'installer en régions. Les cadres reconnaissent que Bordeaux, Lyon, Nantes et Toulouse leur offriraient un meilleur cadre de vie, et un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle améliorée. Le reportage de Jean-Luc Thomas, Romain Ripoteau et Alia Doukali, à Toulouse (Haute-Garonne).