Il s'agit de la plus importante monnaie locale en France. Au pays Basque, l'Eusko compte 3000 adhérents particuliers et 700 professionnels. Même la mairie de Bayonne veut l'utiliser pour payer les entreprises locales. Mais l''Etat ne l'entend pas de cette oreille. Le Reportage à Bayonne d'Antoine Estève et Jérôme Rampnoux.