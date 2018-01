Où en est-on de la parité salariale hommes-femmes ? «

Punir les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. C?est l?étape qu?a franchi l?Islande au 1er janvier 2018. Qu?une femme soit moins payée qu?un homme y est désormais illégal et puni de sanctions financières. En France, pourtant, la situation sur les inégalités persistent. Même si certaines institutions appellent à un changement radical dans les m?urs et dans la loi. Les explications de Jessica Desbois et et Charlotte Gorzala.