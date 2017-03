PSA s'offre Opel pour 1,3 milliard d'euros «

PSA a annoncé lundi être parvenu à un accord avec General Motors (GM) afin d'acquérir sa filiale automobile européenne déficitaire pour 1,3 milliard d'euros, ce qui va donner naissance au deuxième constructeur de véhicules du Vieux continent.

PSA a annoncé lundi l'acquisition pour 1,3 milliard d'euros d'Opel/Vauxhall, une opération qui doit transformer le groupe français en un "champion européen" et offrir un second souffle à la filiale déficitaire de General Motors (GM).

"Cette acquisition change la donne pour PSA, car nous devenons une entreprise avec un chiffre d'affaires de l'automobile de 55 milliards d'euros et une solide deuxième place sur le marché européen", s'est réjoui le patron de l'entreprise française Carlos Tavares, lors d'une conférence de presse commune avec GM à Paris.

"Une décision difficile" pour Mary Barra

Mary Barra, PDG du géant américain, a reconnu que la cession constituait "une décision difficile". "Mais nous pensons tous que c'est la bonne pour nos employés, nos clients et nos actionnaires", a-t-elle affirmé.

Le groupe français met ainsi la main sur l'ensemble des activités automobiles de GM en Europe, qui comprennent six usines de montage et cinq usines de production de pièces, un centre d'ingénierie (à Rüsselsheim en Allemagne) et environ 40.000 salariés. GM conserve seulement le centre d'ingénierie de Turin, en Italie.