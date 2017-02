Que faire de nos vieux téléphones ? «

6500 meubles d'éco collecte français récupèrent les vieux téléphones pour recycler le plastique, les métaux et du fer afin de fabriquer de nouveaux matériaux. On trouve ainsi dans nos vieux téléphones de l'or et de l'argent. En France, il y aurait 100 millions de téléphones non-utilisés et rangés dans nos tiroirs. En 2015, sur les 24 millions de Français qui ont changé de téléphone, seul un million et demi d'entre eux ont été recyclés.