Richard H. Thaler reçoit le Nobel d'économie «

Théoricien de la finance comportementale, l'Américain Richard H. Thaler a reçu le prix Nobel d'économie.

Un Américain de plus. Le prix Nobel d'économie a été attribué lundi à Richard H. Thaler, 72 ans, de l'Université de Chicago, pour ses travaux sur les mécanismes psychologiques et sociaux à l'oeuvre dans les décisions des consommateurs ou des investisseurs.

Richard H. Thaler a montré comment certaines caractéristiques humaines, comme les limites de la rationalité et les préférences sociales "affectent systématiquement les décisions individuelles et les orientations des marchés", a expliqué le secrétaire général de l'Académie royale des sciences de Suède, qui décerne le prix. Le Nobel d'économie n'a été remis qu'à trois Français depuis sa création en 1969 : Gérard Debreu (1983), Maurice Allais (1988) et Jean Tirole (2014).