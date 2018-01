Rodez : inquiétudes pour l?avenir de Bosch «

En une quinzaine d?années, l?entreprise Bosch en Aveyron a perdu près de 600 salariés et n?emploie quasiment plus d?intérimaires. Inquiète face à de nouvelles et massives suppressions d?emplois qui pourraient se profiler à l?horizon entre 2018 et 2020, l?intersyndicale a fait valoir son droit d?alerte, dès juin dernier. Elle était à Bercy, il y a une semaine. C?est toute l?économie d?un département qui pourrait souffrir de la Bosch.