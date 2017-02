Salaire moyen des Français : à qui profite la hausse ? «

L'évolution des salaires nets (+1%) a été tirée par celle des salariés restés sur le même poste de travail entre 2013 et 2014 (qui ont également un niveau de rémunération plus élevé). Celle des salariés ayant changé de poste a, au contraire, poursuivi son recul (-1,0%). Les salariés qui ont le plus profité de cette augmentation sont les cadres, qui restent au sein de la même entreprise, de préférence une société de plus de 500 salariés. Les salaires sont en hausse surtout dans l'industrie et les services.