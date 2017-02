Soldes d'hiver : bilan très décevant pour les commerçants «

Les soldes d'hiver se terminent ce soir, et l'heure du bilan a sonné pour les commerçants : les chiffres sont en baisse par rapport à l'an dernier. Internet et les ventes privées toute l'année sont en grande partie responsables de ces résultats.

Du côté des clients, si certains ont fait des affaires ces derniers jours, d'autres n'ont tout simplement pas fait les soldes d'hiver. Selon un premier bilan, la fréquentation serait en baisse cette année, entraînant une chute du chiffre d'affaires de 10 à 12% par rapport à l’année passée.

Les petits commerces sont les premiers touchés

En cause : la météo, la baisse du pouvoir d'achat, mais aussi et surtout les promotions proposées toute l’année, principalement par les grandes enseignes qui pratiquent les "ventes privées". Les petits commerces sont les premiers impactés par ces mauvais résultats. Des commerces indépendants qui doivent désormais s’adapter au développement de nouveaux modes de vente, notamment via Internet.