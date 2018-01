140 patrons du plus grandes entreprises du monde se réunissent aujourd'hui à Versailles. L'occasion pour Emmanuel Macron d'inviter ces leaders mondiaux à investir chez nous et affirmer que la France est un pays tourné vers l'innovation. Et attirer les bonnes idées c'est l'objectif de la Station F, créée par Xavier Niel en plein cœur de la capitale.