Tati : le tribunal désigne GIFI comme repreneur «

Après des semaines d'une interminable attente, le tribunal de commerce de Bobigny s'est enfin prononcé. GIFI a été désigné comme repreneur de Tati. Thomas Hollande, l'avocat d'une partie des salariés s'est exprimé sur cette annonce.

L’enseigne Tati placée en redressement judiciaire début mai, a été repris par GIFI, a annoncé le tribunal de commerce de Bobigny.

Faisant parti du groupe GPG et présidé par Philippe Ginestet, GIFI était en concurrence avec plusieurs enseignes à bas prix comme La Foir’Fouille, Centrakor, Stokomani, Maxi Bazar et Dépôt Bingo. Tati avait été mis en vente par son propriétaire Eram en mars dernier et avait menacé 1.428 emplois sur 1.700. Le pôle Agora Distribution (groupe Eram) avait enregistré une perte nette de 148,5 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 346,7 millions d'euros en 2016.

"Ça a été long, stressant et dur" avoue une des salariées de Tati, la décision du tribunal met fin à une période très difficile à supporter pour les salariés de l’enseigne au vichy rose.

1.428 emplois conservés

"82,5%" des effectifs sont ainsi repris s’est félicitée la CFTC dans un communiqué. L'offre du groupe GPG était la "mieux-disante socialement", avait estimé Eram avant l'examen des offres par le tribunal le 19 juin. Outre les 1.428 emplois directs et 109 magasins repris, ainsi que le maintien de l'enseigne Tati, GPG va poursuivre les contrats de 24 franchisés.

C'est une page qui se tourne pour l'enseigne fondée en 1948 par Jules Ouaki, et le magasin devra définir sa nouvelle stratégie.