Taxe d'habitation et ISF: c'est pour 2018 «

Les réformes de la taxe d'habitation et de l'ISF entreront en vigueur à partir de 2018. D'un côté, le président de la République souhaite que 80% des ménages français ne paient plus la taxe d'habitation. Parallèlement, il compte réduire l'ISF aux biens immobiliers, sortant de son périmètre le patrimoine mobilier, l'épargne et les placements financiers, dans le but affiché d'encourager les contribuables les plus aisés à investir dans l'économie française.