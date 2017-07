Toyota : des emplois à géométrie variable «

Plus de flexibilité pour plus d'emplois et d'investissements : voilà le compromis qu'ont accepté de signer la majorité des syndicats de Toyota Valenciennes dans le Nord avec leur direction. L'entreprise automobile promet effectivement d'embaucher 300 personnes en CDI d'ici 3 ans, avec en contrepartie, des emplois du temps plus flexibles pour les salariés. Une flexibilité qui inquiète d'ailleurs certains représentants du personnel. Reportage sur place, Damien Deparnay et Adrien Portron.