"Voitures noires" : la start-up qui fait fortune grâce aux envies d'"ubérisation" de certains jeunes «

C'est un petit nouveau, un loueur de voitures pour chauffeurs professionnels (comprendre, chauffeurs de VTC), qui expose pour la première fois au salon de l'auto. Créée il y a 3 ans avec seulement 15.000 euros, la petite startup est devenue bien grande... Avec 3.500 véhicules sur les routes aujourd'hui, Voitures noires revendique aujourd'hui un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Son président, Karim Ferchiou, mise tout sur l'ubérisation en marche de la société, synonyme d'émancipation financière pour certains jeunes de quartiers défavorisés, envers qui les entreprises classiques tourneraient plus facilement le dos. "Quand on s'appelle Mehdi ou Karim, il est souvent plus facile de trouver un client qu'un employeur", étaye Karim Ferchiou.