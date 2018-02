Dans le jargon boursier, on appelle ça une "correction", c'est-à-dire une baisse de plus de 10 % : c'est ce qui est en train de se passer à Wall Street. Deux signaux d'alerte avaient été enregistrés vendredi et lundi dernier et ils se sont confirmés hier : le Dow Jones, principal indice boursier s'est replié de 4,15 %, une des pires chutes de son histoire.