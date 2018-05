Les futurs «taxis volants» de la Seine recherchent leurs pilotes

A quelques mois de réaliser les premières démonstrations sur la Seine, l'équipe des SeaBubbles – les futurs «taxis volants» de la Seine – est à la recherche de pilotes.

«SeaBubbles recherche ses futurs pilotes pour le lancement de son demo tour à Paris en juin», c'est ainsi que l'on peut trouver l'offre de recrutement sur la page Facebook du groupe. Et pour postuler, il faut remplir quelques critères : être majeur et passionné de navigation mais surtout être détenteur du permis de navigation en eaux intérieures avec la mention «spéciale passagers» et du brevet de secourisme (PSC1).

Les intéressés ont jusqu'au vendredi 28 avril pour se manifester, en remplissant directement le questionnaire de pré-recrutement sur le lien Google Doc.

Ces petits bateaux blancs, qui glissent à la surface de l'eau dès que la vitesse de croisière est atteinte, fonctionnent à l'aide de «foils». Quatre ailes profilées en direction de l'eau qui transmettent une forte force de portance à la Sea Bubble.

Un moyen de transport «zéro émission» qui pourrait bientôt être développé sur la Seine, à la demande d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. D'autres villes du monde entier, comme San Francisco, Londres ou encore Genève, se montreraient également intéressées.