IDF : les grands travaux de l'été 2017 sur le réseau RATP

L’été est souvent synonyme de grands chantiers pour le réseau de transports francilien. Et cette année ne va pas déroger à la règle, comme l’a détaillé la RATP fin juin.

La régie va en effet procéder à de nombreux travaux d’amélioration, notamment sur le RER A, la ligne 4 du métro et le Tramway T1. Pour le groupe, il s'agit en effet «d'entretenir et de moderniser ses infrastructures en vue de l'automatisation et du prolongement de plusieurs lignes».

Le RER A toujours en chantier

Et le plus grand chantier concerne le RER A. Comme l’an dernier, les quatre stations situées entre La Défense et Nation seront fermées, du 29 juillet au 27 août inclus. Prévue jusqu’en 2021, cette opération importante – qui représente un investissement d’un peu plus de 100 millions d’euros – vise à renouveler l’intégralité des voies (24 km), le ballast, et les systèmes d’aiguillage des trains entre les gares de Vincennes (94) et Nanterre–Préfecture (92).

Ces travaux doivent également permettre d'adapter le RER A aux nouveaux trains à étages (M109), dont le déploiement s'est achevé en 2017. La RATP espère ainsi «gagner en régularité et en fiabilité alors que la ligne», mise en service il y a plus de 40 ans, connaît une augmentation régulière de son trafic (+20 % de voyageurs en dix ans).

La banlieue également concernée

Sur le RER A toujours, le trafic sera également interrompu entre Maisons-Laffitte (78) et Poissy (78), du 29 juillet au 27 août inclus. La ligne L au départ de Paris Saint-Lazare sera exceptionnellement prolongée jusqu’à la gare de Poissy durant les travaux.

Pendant la même période, la SNCF effectuera des travaux dans le secteur de Maisons-Laffitte (78). Aussi, les trains de la branche Cergy–Le Haut (95) auront pour terminus la gare de Sartrouville (78), à partir de 22h tous les soirs de semaine. Les week-ends des 29/30 juillet, 5/6 et 12/13 août, le RER A sera fermé entre Nanterre–Préfecture (92) et Cergy–Le Haut (95) / Poissy (78).

Automatisation de la ligne 4

Par ailleurs, dans le cadre de l’automatisation de la ligne 4, les stations sont aménagées progressivement afin d'être en mesure d'accueillir les futures «façades de quai».

Pour ce faire, trois stations seront fermées cet été, afin «de renforcer et de rehausser les quais» : Château d’eau (du 30 juin au 2 juillet inclus), Château Rouge (jusqu’au 31 juillet) et Saint Sulpice (jusqu’au 7 septembre).

A noter également que le trafic sera interrompu entre Barbès-Rochechouart et Porte de Clignancourt (soit quatre stations) du 9 juillet au 31 août, tous les soirs à partir de 22h du dimanche au jeudi. Sauf les vendredis, samedis et veilles de jours fériés.

[#Travaux #Ligne4] On vous explique tout sur la modernisation et l'automatisation de votre ligne 4 ! pic.twitter.com/MhNfAqtuML — Ligne 4 RATP (@Ligne4_RATP) 29 juin 2017

Prolongement du T1 (tramway)

Enfin, dans le cadre du prolongement du T1, le trafic sera interrompu entre Bobigny-Pablo-Picasso (93) et Escadrille Normandie-Niémen (du 17 au 22 juillet), et entre Asnières-Gennevilliers-Les-Courtilles (92) et Gare de Gennevilliers (du 3 juillet au 8 juillet).

D'ici à 2023, le terminus actuel du T1, côté Asnières (91), sera prolongé jsuqu'à la station Gabriel-Péri à Colombes (92). Selon la RATP, ce nouvel axe permettra à plus de 60 000 voyageurs d'emprunter le T1 au quotidien.

[#TravauxEte] La #RATP a investi 1,78 milliard d’euros en 2016 avec @IDFmobilites pour moderniser et entretenir son réseau pic.twitter.com/rbR0yjfRXu — Groupe RATP (@GroupeRATP) 29 juin 2017

Autres travaux

Trois autres stations du réseau connaîtront des perturbations cet été. La réfection des escaliers métalliques de la station Glacière (13e) sur la ligne 6, nécessitera sa fermeture totale (du 3 juillet au 27 août inclus puis de 22h jusqu’à la fin du service du 28 août au 24 septembre).

De plus, sur la ligne 7, entre les stations Place d’Italie (12e) et Villejuif Louis Argagon / Porte d’Ivry, le trafic sera interrompu du 13 au 16 juillet inclus. Les trains continueront de circuler entre Porte d’Ivry et Mairie d’Ivry (94).

Enfin, la station Pyrénées sur la ligne 11 sera intégralement fermée tout le mois d'août, afin d'être «adaptée dans le cadre du prolongement de la ligne 11 vers Rosny-Bois-Perrier (93)».