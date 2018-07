500 «volontaires du tourisme» déployés en Île-de-France cet été

«Améliorer encore la qualité de l’accueil offert aux visiteurs», c’est l’objectif affiché par la région, qui relance cet été l’opération «Volontaires du tourisme», présentée ce lundi au Palais de la Porte Dorée (12e).

Ce sont ainsi 500 volontaires identifiables à leurs gilets violets, qui seront déployés jusqu’à la fin de l’été sur les principaux sites touristiques de la capitale et de la région.

Etudiants en tourisme, ils seront présents à Paris : à Montmartre (18e), aux grands magasins (9e) ou à la Tour Eiffel (7e), mais également dans toute la région : dans les aéroports parisiens, à Disneyland (77) au château de Versailles (78) ainsi que dans plusieurs offices de tourisme des départements franciliens.

Leur mission ? Informer et orienter les touristes français et étrangers présents aux abords de ces sites. Dans le même temps sera aussi lancé le «Paris Region Pass», combinant offres de transport et accès aux sites touristiques.