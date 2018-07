Les 5 activités de Paris Plages 2017 à ne pas manquer

Grande nouveauté cette année à Paris Plages, une zone de baignade a été installée au bassin de la Villette. Mais cette seizième édition, qui s'ouvre samedi 8 juillet, proposera bien d'autres choses.

Jusqu'au 3 septembre, la manifestation estivale se tient dans trois lieux différents : le Parc Rives de Seine tout juste inauguré, le bassin de la Villette et le parvis de l'Hôtel de Ville. Gratuit, l'événement est ouvert tous les jours, de 9h à minuit.

Cette année, Paris Plages s'offre même deux semaines de prolongation, jusqu'aux premiers jours de septembre. Sports nautiques, athlétisme, pétanque... Retrouvez le programme sportif, en soutien à la candidature de Paris aux JO 2024.

De l'herbe à foison

Cette année, on dit adieu au sable et on dit bonjour à la pelouse ! L'herbe va en effet remplacer les traditionnels espaces de sable fin... Mais quatre «plages» seront quand même aménagées, le long de la Seine, rive gauche (du pont de Solférino au pont Alexandre III), rive droite (du pont de Sully au pont Neuf) et sur le parvis de l'hôtel de ville.

Des transats pour bronzer

Il y aura exactement 352 transats disposés sur l'ensemble des animations de Paris Plages. Et pour que les visiteurs puissent profiter des espaces tout au long de la journée : 25 tables de pique-nique et 52 palmiers ont également été installées. Et s'il fait vraiment trop chaud, quatre buvettes et deux glaciers sauront rafraîchir les plus gourmands.

Une zone de baignade en eau libre

Cette toute nouvelle zone de baignade – située quai de la Loire (19e) sur la rive gauche du bassin de la Villette – doit ouvrir mi-juillet. Gratuite, elle sera ouverte tous les jours de 11h à 21h, en baignade surveillée. Au total, trois bassins de différentes profondeurs seront installés (40 cm pour les enfants accompagnés, 1,20m pour les nageurs amateurs et 2 m pour les nageurs confirmés). Des cabines de change, des douches et des transats seront à la disposition des Parisiens.

Du sport à fond

Gym suédoise, cours de yoga ou encore cours de fitness... Une dizaine d'activités sportives – gratuites – seront organisées tout l'été, notamment dans le parc Rives de Seine, sur les rives gauche et droite de la Seine. Des cours de danse seront aussi proposés. Et pour les petits, des vélos sont à emprunter gratuitement, au niveau du pont d'Arcole.

Par ailleurs, le bassin de la Villette (19e) sera entièrement transformé de façon à accueillir toutes sortes d'activités nautiques, avec l'installation d'un port de plaisance. Une vingtaine d'animations nautiques y seront à découvrir : dériveur, pédalo et même tyrolienne au-dessus du canal.

Et ailleurs dans Paris...

Quelques autres activités seront également proposées en dehors des zones centrales. Des initiations sportives, comme le tir à l'arc ou la boxe, auront lieu au stade Louis Lumière, dans le 20e arrondissement, et au stade Elisabeth, dans le 14e arrondissement.