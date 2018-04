Ce dimanche, le temps sera pluvieux et orageux

Toute la journée de dimanche, le temps sera perturbé et orageux, à en croire les prévisions de Météo France.

Trois départements ont été placés, par le site météorologique, en alerte orange. Des «cumuls de cinquante milimètres à 60 milimètres en 24h, soit environ deux à trois semaines de pluie en cette saison» y sont attendus.

Des pluies orageuses et de la grêle

A l'ouest de la France, le ciel sera chargé. De la pluie est prévue sur les Hauts-de-France, en haute-Normandie et au Sud-Ouest. Parfois, ces pluies prendront un caractère orageux. Un risque accru des Pyrénées au Massif Central, où qui pourraient être touchés par la grêle, comme l'observe l'AFP.

Au cours de l'après-midi, les perturbations se décaleront vers l'est du pays. Les pluies devraient s'étendre du pourtour méditerranéen aux Hauts-de-France. Quant à l'activité orageuse, elle sera plus prononcée sur le Massif Central, en PACA et sur la vallée du Rhône, dans la soirée. Au sud de la Garonne, le calme devrait revenir progressivement.

Les températures minimales devraient s'échelonner entre 5 et 8 degrés de la Bretagne aux Hauts-de-France, de 6 à 11 degrés du Grand-Est au Sud-Ouest, et de 11 à 16 degrés dans la vallée du Rhône, en Corse et à proximité du Golfe du Lion. Quant aux maximales, elles devraient atteindre 11 à 20 degrés d'ouest en est, 21 à 24 degrés sur la Méditerranée, et, enfin, jusqu'à 26 ou 27 degrés en Alsace.