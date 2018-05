IDF : les réunions d'urgence s'enchaînent pour régler les problèmes du Vélib'

Une énième réunion va être tenue par la mairie de Paris, autour de la question du Vélib', jeudi 3 mai, alors que celle-ci avait demandé «un plan d'urgence» la semaine dernière, et que les salariés Smovengo sont toujours en grève.

Alors que le conseil de Paris doit s'ouvrir ce mercredi 2 mai, plusieurs groupes d'opposition demandent même la rupture du contrat avec Smovengo, tandis que le groupe communiste veut municipaliser le service.

Après avoir atteint un rythme de croisière plutôt satisfaisant, fin mars début avril, avec 60 stations ouvertes chaque semaine, celui-ci a quelque peu dégringolé, pour passer à 3 stations la semaine dernière.

En cause notamment, la grève des salariés Smovengo. Ces derniers dénoncent en effet leurs mauvaises conditions de travail, et des acquis sociaux non respectés.

«Il y a eu une rechute du déploiement accentuée par le mouvement social. Conséquence de quoi les vélos qui fonctionnent sur batterie sont désormais tous déchargés», a ainsi déploré Christophe Najdovski, l’adjoint à la maire de Paris en charge des Transports.

Plusieurs réunions ont déjà eu lieu à la mairie pour évoquer ces difficultés. A l’issue d’une réunion jeudi 26 avril, l’élu avait d'ailleurs annoncé qu’un plan d’électrification accéléré avait été imposé à Smovengo, «un plan d’urgence» pour que les 2.500 à 3.000 vélos dont les batteries sont à plat «soient remplacés d’ici à jeudi 3 mai».

A terme, l'objectif fixé par la mairie est que «l’ensemble des stations soit électrifié d'ici à début juin». Ce jeudi cette réunion devra donc avoir lieu en présence des dirigeants de Smovengo, afin de «faire un premier point d'étape» sur le nouveau plan.